- Главная
- Все клиники
- Краевая стоматологическая поликлиника
Краевая стоматологическая поликлиника
Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 64А
1-й, 2-й этажи
- +7 (423) 244 10 79, регистратура
- +7 (423) 244 09 79, зам. гл. врача по мед. части, отдел кадров
- +7 (423) 244 09 65, регистратура
- +7 (423) 244 54 35, зам. гл. врача по экономике
- +7 (423) 244 27 65, отдел бухгалтерии
- +7 (423) 244 27 85, отделение терапевтической стоматологии
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Терапевтическая помощь взрослым. Хирургические услуги, амбулаторные операции. Ортопедия, рентген.
Все услуги оказываются бесплатно (кроме ортопедии).
В учреждении есть возможность записи к любому специалисту через инфомат.
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника".
Лицензия ЛО-25-01-001807.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре