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Краевой центр вакцинопрофилактики
В клинике 2 врача
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Информация
Консультация - 570 руб.
Краевой центр вакцинопрофилактики входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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