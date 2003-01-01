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Краевой наркологический диспансер
7.5
Рейтинг

Краевой наркологический диспансер

Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Станюковича, 53
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Амбулаторный кабинет, Кабинет профилактики наркологических расстройств
Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Сейчас закрыто
Приемные дни:
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Выходной
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Отделение социальной и медицинской реабилитации
Владивосток, ул. Успенского, 72
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Колесник Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Иванов Илья Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Илья Борисович

Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Клименков Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименков Александр Юрьевич

Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Нарколог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Самович Владимир Викторович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самович Владимир Викторович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Потанин Алексей Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Потанин Алексей Николаевич

Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Белов Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белов Евгений Владимирович

Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
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Ковалёв Валерий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалёв Валерий Иванович

Нарколог, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года
Нарколог, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года
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Андреева Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Марина Викторовна

Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
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Левкович Лев Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левкович Лев Станиславович

Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Михайлов Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлов Игорь Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Михалева Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михалева Людмила Дмитриевна

Заместитель главного врача
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Титова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титова Наталья Анатольевна

Психиатр-нарколог
Стаж 33 года
Психиатр-нарколог
Стаж 33 года
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Принимает детей
Чепурихин Валентин Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чепурихин Валентин Андреевич

Психиатр-нарколог
Стаж 41 год
Психиатр-нарколог
Стаж 41 год
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Шрейберг Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шрейберг Константин Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Юхименко Аркадий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юхименко Аркадий Валерьевич

Главный врач
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Ермаков Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермаков Алексей Викторович

Психиатр-нарколог
Стаж 24 года
Психиатр-нарколог
Стаж 24 года
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Сыскин Виктор Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыскин Виктор Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Голубчик Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубчик Елена Ивановна

Нарколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Нарколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Зинатулин Александр Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зинатулин Александр Романович

Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет
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Сидорова Юлия Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Юлия Валентиновна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Максименко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максименко Наталья Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Пешков Олег Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешков Олег Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет
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Платонов Евгений Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Платонов Евгений Геннадьевич

Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Степура Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степура Наталья Павловна

Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 37 лет
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Чумарина Светлана Хамзаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумарина Светлана Хамзаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Шаго Михаил Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаго Михаил Александрович

Психиатр-нарколог
Стаж 12 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 12 лет
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Юркасова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркасова Лариса Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Гиря Александр Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гиря Александр Витальевич

Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
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Дамаданов С. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дамаданов С. Г.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
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Кубикова Ю. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кубикова Ю. В.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
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Новикова Валерия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Валерия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
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Степаненко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Елена Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 31 год
Психиатр-нарколог
Стаж 31 год
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Сухоцкий Е. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухоцкий Е. А.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
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Холодов Константин Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холодов Константин Владимирович

Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Хомеченко Е. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хомеченко Е. В.

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
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Черняк Николай Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черняк Николай Иванович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Южакова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Южакова Ольга Викторовна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Леонтьева Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонтьева Наталья Ивановна

Рефлексотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Степанова Анастасия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Анастасия Ивановна

Нарколог
Стаж не указан
Нарколог
Стаж не указан
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Голованева Светлана Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голованева Светлана Ивановна

Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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