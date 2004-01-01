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Кристалл
7.8
Рейтинг

Кристалл

В клинике 6 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Кирова, 25А
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Исправление прикуса брекетами и элайнерами, имплантация зубов "под ключ", компрессионная и базальная, одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой, протезирование, гигиена, отбеливание, комплексное лечение и восстановление зубов.

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Врачи работающие в клинике
Агабабов Григорий Лазаревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Агабабов Григорий Лазаревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
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Бондаренко Олеся Сергеевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Бондаренко Олеся Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сивов Алексей Евгеньевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сивов Алексей Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Когут Татьяна Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Когут Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Мегеря Дмитрий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мегеря Дмитрий Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дыдин Лев Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыдин Лев Игоревич

Стоматолог-гигиенист, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог-гигиенист, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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