  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Лечебный массаж
Лечебный массаж
6.7
Рейтинг

Лечебный массаж

В клинике 1 врач
Записаться на приём
Адреса
ул. Русская, 59/1
парикмахерская "Жемчужина"
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Авдеев Антон Юрьевич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Авдеев Антон Юрьевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 28 лет
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 28 лет
Записаться на приём
Принимает детей

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
Все клиники