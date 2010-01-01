- Главная
- Все клиники
- Лечебный массаж
Лечебный массаж
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
ИП Авдеев А. Ю.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Записаться на приём
Принимает детей