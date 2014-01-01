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Леге Артис
4.7
Рейтинг

Леге Артис

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 157
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Протезирование, имплантология, отбеливание и другие стоматологические услуги.

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Врачи работающие в клинике
Добромыслова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добромыслова Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Чернов Никита Алексеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чернов Никита Алексеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Оксана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Смирнова Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павленко Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павленко Елена Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Саушкин Олег Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саушкин Олег Борисович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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