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Ли Вест
8.5
Рейтинг

Ли Вест

В клинике 7 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 16
вход в арку, 2-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.

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Врачи работающие в клинике
Павлинич Сергей Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Павлинич Сергей Николаевич

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Надточая Ирина Владимировна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Надточая Ирина Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
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Гафарова Ольга Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гафарова Ольга Викторовна

Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан
Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан
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Богуславская Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богуславская Ольга Валерьевна

Венеролог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Венеролог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Коптева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коптева Наталья Юрьевна

Рефлексотерапевт, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Трегуб Антон Сергеевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Трегуб Антон Сергеевич

Массажист
Стаж 6 лет
Массажист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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