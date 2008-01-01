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Ли Вест
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Информация
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
ИП Муравченко Т. Г.
Оказание медицинских услуг. Диагностика по пульсу и языку. Консультации.
Деятельность компании:
- Продажа продукции традиционной китайской медицины;
- Лечебно-диагностическая деятельность;
- Деятельность в области косметологии;
- Обучение специалистов традиционной китайской медицины (курсы, семинары).
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 35 лет
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