  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Лотос
Лотос
5.3
Рейтинг

Лотос

В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Гоголя, 41
ВГУЭС, 1-й этаж, правое крыло
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Золотарева Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарева Наталья Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиверстова Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиверстова Инна Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Канищева Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канищева Елена Степановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Марина Андреевна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сметанин Андрей Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сметанин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж 12 лет
Хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Добрева Капиталина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добрева Капиталина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Бабанина Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабанина Валентина Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Варкова Ольга Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Варкова Ольга Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гавро Елена Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гавро Елена Витальевна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Степанова Антонина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Антонина Ильинична

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гладков Анатолий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гладков Анатолий Николаевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Власюк Ирина Степановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Власюк Ирина Степановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Едранова Наталья Аркадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Едранова Наталья Аркадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самусенко Любовь Евгеньевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Самусенко Любовь Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 342 врача
    4.3
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
Все клиники