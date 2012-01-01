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Люкс
7.1
Рейтинг

Люкс

В клинике 1 врач
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Адреса
Владивосток, ул. Шишкина, 62
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.

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Врачи работающие в клинике
Холошин Максим Евгеньевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холошин Максим Евгеньевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей

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