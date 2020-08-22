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Магия рук
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Информация
Услуги:
- Детский (грудничковый) массаж до года. В процедуру входит массаж, гимнастика на плоскости, упражнения на фитболе. Цена: 1000 руб., массаж с выездом на дом 1300 руб.;
- Массаж лица (Face Massage): косметический, скульптурно-буккальный, сплэш-лифтинг, пилинги/чистки лица (цены на массаж необходимо уточнять у специалиста);
- БРТ диагностика (магнито биорезонансное тестирование) приборы "БиоТест" и "БиоСкан". Выявление патогенной микрофлоры и коррекция психосамотических растройств прибором "БиоСкан" (стрессы, апатия, депресия, страхи). Тестирование организма 3000 руб., коррекция психосамотических состояний 500 руб.;
- Обучение по курсу "массаж лица Косметический" и по курсу "массаж лица Буккальный (скульптурирующий). Регистрационный номер 235/20 и 236/20. Дата обучения 22.08.2020 от Научно Производственной Организации" ПрофСпецЦентр". Специалист по массажу - Гавриленко Анастасия Владимировна.
Прежнее название компании "Холистическая медицина".
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