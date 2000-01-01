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ИП Криницкий А. С.
0.0
Рейтинг

ИП Криницкий А. С.

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 94А
6-й этаж, оф. 611а
c 11:00 до 21:00. Сейчас закрыто. Откроется через 47 минут
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Услуги мануального терапевта.

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Врачи работающие в клинике
Криницкий Александр Сергеевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Криницкий Александр Сергеевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 17 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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