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Маруга
3.8
Рейтинг

Маруга

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пер. Камский, 5
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Семейная стоматология. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, имплантация. Отбеливание зубов, гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Маруга Виктор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маруга Виктор Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маруга Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маруга Елена Алексеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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