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Мечников+
6.3
Рейтинг

Мечников+

В клинике 45 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
здание
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Амбулаторно-поликлинические услуги.

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Врачи работающие в клинике
Лоскутов Алексей Евгеньевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Волгина Татьяна Львововна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Волгина Татьяна Львововна

Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Часова Ирина Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Часова Ирина Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 40 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 40 лет
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Бударина Наталья Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бударина Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мокшина Маргарита Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мокшина Маргарита Вадимовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
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Шелак Мария Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Шелак Мария Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Постнова Ольга Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Постнова Ольга Юрьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Сейидов Валерий Гамитович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Сейидов Валерий Гамитович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Истомина Наталья Владимировна
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Истомина Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Анисимов Петр Владимирович
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Анисимов Петр Владимирович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Николаенко Светлана Анатольевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Николаенко Светлана Анатольевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года
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Гуменюк Дмитрий Борисович
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Гуменюк Дмитрий Борисович

Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
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Казанцев Александр Данилович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Казанцев Александр Данилович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 47 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 47 лет
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Романов Андрей Иванович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Романов Андрей Иванович

Мануальный терапевт, Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 27 лет
Мануальный терапевт, Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 27 лет
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Файрузов Ильдар Газизович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Файрузов Ильдар Газизович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
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Прудников Александр Александрович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
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Принимает детей
Кузора Елена Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузора Елена Владимировна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Немченко Анна Владимировна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Немченко Анна Владимировна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 20 лет
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 20 лет
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Шкарбанов Альберт Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шкарбанов Альберт Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
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Николаенко Галина Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаенко Галина Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
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Костецкая Ангелина Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Костецкая Ангелина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Важенина Оксана Викторовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Важенина Оксана Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
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Фефелова Тамара Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фефелова Тамара Александровна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 12 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 12 лет
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Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич

Онкоуролог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Онкоуролог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Ткачук Алексей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ткачук Алексей Валерьевич

Эндоскопист
Стаж 3 года
Эндоскопист
Стаж 3 года
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Принимает детей
Малова Татьяна Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Малова Татьяна Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Майнцер Ольга Афанасьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Майнцер Ольга Афанасьевна

УЗИ-специалист, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
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Пестрикова Татьяна Леонидовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пестрикова Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Коновалова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновалова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Буркова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буркова Татьяна Васильевна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Карлюк Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карлюк Ольга Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Динисюк Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Динисюк Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Сычева Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сычева Юлия Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
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Атавина Светлана Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Атавина Светлана Григорьевна

Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 3 года
Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 3 года
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Сиворакша Денис Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиворакша Денис Алексеевич

Онколог-маммолог
Стаж 4 года
Онколог-маммолог
Стаж 4 года
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Гассе Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гассе Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Кондратова Ксения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондратова Ксения Андреевна

Кардиолог
Стаж 1 год
Кардиолог
Стаж 1 год
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Стрижков Виктор Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стрижков Виктор Анатольевич

Уролог
Стаж 3 года
Уролог
Стаж 3 года
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Овчаренко Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчаренко Алексей Викторович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 4 года
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 4 года
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Олешова Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олешова Анна Андреевна

Терапевт
Стаж 1 год
Терапевт
Стаж 1 год
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Блищенская Елена Рюриковна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Блищенская Елена Рюриковна

Хирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Завальнюк Галина Бернардовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Завальнюк Галина Бернардовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Матюшева Наталья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Матюшева Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Надточий Елена Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Надточий Елена Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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Александрова Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрова Анастасия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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