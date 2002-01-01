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Мед эксперт
5.3
Рейтинг

Мед эксперт

В клинике 35 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 5Б
c 8:30 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Обследование организма по мировым стандартам - "Check up" программы. Диагностика и лечение заболеваний. Организация лечения за границей.

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Врачи работающие в клинике
Золотов Александр Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Пестрякова Яна Феликсовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Симакова Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
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Герценберг Олеся Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Герценберг Олеся Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Астраханцева Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астраханцева Галина Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Трифонова Ирина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трифонова Ирина Георгиевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Головина Олеся Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Головина Олеся Сергеевна

Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 10 лет
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Егупов Владимир Александрович
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Егупов Владимир Александрович

Хирург, Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Тарасенко Александр Юрьевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 6 лет
Эндоскопист
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Молдованова Виктория Олеговна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Молдованова Виктория Олеговна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
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Головачева Валентина Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головачева Валентина Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Сауцкая Ирина Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сауцкая Ирина Алексеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Королёв Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёв Андрей Николаевич

Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
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Кондрашова Ирина Иосифовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кондрашова Ирина Иосифовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Хижняк Ирина Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хижняк Ирина Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Черемных Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черемных Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Карнеева Наталья Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карнеева Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Киваева Ирина Федоровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киваева Ирина Федоровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Байкова Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Байкова Татьяна Валерьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Блохина Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блохина Наталья Васильевна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
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Дыняк Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыняк Елена Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Ерофеева Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерофеева Галина Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Золотова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотова Татьяна Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Ильющенков Антон Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильющенков Антон Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Кортикова Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кортикова Оксана Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Крахмалев Роман Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крахмалев Роман Борисович

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Лазаренко Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазаренко Светлана Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Назаренко Наталья Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Наталья Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Сахарова Елизавета Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сахарова Елизавета Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Стабровская Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стабровская Наталья Геннадьевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Распевина Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Распевина Марина Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Плетнева Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плетнева Галина Юрьевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Павлова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлова Анна Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Багненко Тамара Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багненко Тамара Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 48 лет
Дерматовенеролог
Стаж 48 лет
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Шеметова Людмила Павловна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шеметова Людмила Павловна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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