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Медея
0.0
Рейтинг

Медея

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Кинотеатр «Иллюзион», 3-й этаж, каб. 318
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Диагностика и лечение онкологических заболеваний. Удаление новообразований кожи.

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Врачи работающие в клинике
Шахаева Светлана Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шахаева Светлана Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Невожай Владимир Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невожай Владимир Иванович

Онколог, Хирург
Стаж не указан
Онколог, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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