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Медея
В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Кинотеатр «Иллюзион», 3-й этаж, каб. 318
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Информация
Диагностика и лечение онкологических заболеваний. Удаление новообразований кожи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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