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Медис
8.6
Рейтинг

Медис

В клинике 3 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Днепровская, 36
цокольный этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас открыто
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Услуги по терапевтической и ортопедической стоматологии. Пародонтология. Приём ведут доктора с большим опытом работы.

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Врачи работающие в клинике
Зайнуллов Дмитрий Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зайнуллов Дмитрий Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Зайнуллова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайнуллова Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
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Матвеева (Петрова) Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Матвеева (Петрова) Юлия Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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