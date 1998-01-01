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Медклуб
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Информация
Полный спектр косметологических услуг для коррекции возрастных проблем: омоложение лица, в том числе методами фракционной наномезотерапии (безоперационная подтяжка кожи, коррекция рубцов, лечение пигментации), термолифтинга. Лазерное омоложение.
Компания работает в области эстетической косметологии с 1998 года.
Услуги:
- Аппаратные и SPA-методики коррекции фигуры: ультразвуковая липосакция, криолиполиз, кавитация;
- Лазерная и фотоэпиляция.
Лицензия ЛО-25-01-003097.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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