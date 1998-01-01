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Медклуб
7.0
Рейтинг

Медклуб

В клинике 6 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Тигровая, 20А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Полный спектр косметологических услуг для коррекции возрастных проблем: омоложение лица, в том числе методами фракционной наномезотерапии (безоперационная подтяжка кожи, коррекция рубцов, лечение пигментации), термолифтинга. Лазерное омоложение.

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Врачи работающие в клинике
Баширова Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баширова Галина Геннадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Кульчицкая Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кульчицкая Татьяна Васильевна

Косметик-эстетист
Стаж 19 лет
Косметик-эстетист
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиверстова Инна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиверстова Инна Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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