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Международная лингвистическая школа
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
- +7 (423) 240 42 84, приемная директора
- +7 (423) 240 42 83, зам. директора
- +7 (914) 327 81 29, психолог
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Информация
Школа, работающая в системе Международного бакалавриата. Языками обучения являются русский и английский. С шестого класса изучается второй иностранный язык (японский, китайский, корейский, немецкий или французский).
Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Принимает детей