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Международная лингвистическая школа
7.2
Рейтинг

Международная лингвистическая школа

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
c 8:30 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Школа, работающая в системе Международного бакалавриата. Языками обучения являются русский и английский. С шестого класса изучается второй иностранный язык (японский, китайский, корейский, немецкий или французский).

Врачи работающие в клинике
Ягупова Марина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ягупова Марина Олеговна

Психолог
Стаж 31 год
Психолог
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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