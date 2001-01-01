«Меридиан здоровья» — поликлиника в центре города, где возможно получить весь перечень медицинских услуг, в том числе УЗИ, физиопроцедуры, все виды лабораторных исследований. Поликлиника сотрудничает с Независимой лабораторией «ЮНИЛАБ».

Услуги:

УЗИ, УЗИ 3D;

гинеколога, уролога;

гастроэнтеролога, эндокринолога;

онколога;

гематолога, аллерголога;

мануального терапевта, массажиста.

В поликлинике ведут прием 19 врачей широких и узких специальностей. Средний опыт врача – 22 года.

Приём пациентов идет по предварительной записи.

Лицензия ЛО-25-01-001645.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

ООО "Поликлиника Меридиан здоровья".