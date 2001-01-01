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Меридиан здоровья
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Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
«Меридиан здоровья» — поликлиника в центре города, где возможно получить весь перечень медицинских услуг, в том числе УЗИ, физиопроцедуры, все виды лабораторных исследований. Поликлиника сотрудничает с Независимой лабораторией «ЮНИЛАБ».
Услуги:
- УЗИ, УЗИ 3D;
- гинеколога, уролога;
- гастроэнтеролога, эндокринолога;
- онколога;
- гематолога, аллерголога;
- мануального терапевта, массажиста.
В поликлинике ведут прием 19 врачей широких и узких специальностей. Средний опыт врача – 22 года.
Приём пациентов идет по предварительной записи.
Лицензия ЛО-25-01-001645.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Поликлиника Меридиан здоровья".