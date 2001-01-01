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Меридиан здоровья
7.3
Рейтинг

Меридиан здоровья

В клинике 23 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
c 8:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.

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Врачи работающие в клинике
Лоскутов Алексей Евгеньевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Нуянзина Елена Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Савченко Наталья Валентиновна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Савченко Наталья Валентиновна

Гинеколог
Стаж 21 год
Гинеколог
Стаж 21 год
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Ибрагимова Мария Магомедовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ибрагимова Мария Магомедовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Гривков Лев Анатольевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гривков Лев Анатольевич

Онкодерматолог, Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онкодерматолог, Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Кочергин Владимир Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кочергин Владимир Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 19 лет
Мануальный терапевт
Стаж 19 лет
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Ардальянова Татьяна Степановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ардальянова Татьяна Степановна

Ревматолог
Стаж 40 лет
Ревматолог
Стаж 40 лет
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Алексеева Ирина Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Алексеева Ирина Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Якимова Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якимова Людмила Викторовна

Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Негода Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Негода Татьяна Николаевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 10 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 10 лет
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Пономарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Попов Александр Федорович
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Попов Александр Федорович

Инфекционист, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Инфекционист, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Федченко (Соловьева) Марина Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Федченко (Соловьева) Марина Олеговна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год
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Крапивная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крапивная Ольга Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Лазанович Владимир Анатольевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лазанович Владимир Анатольевич

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шамрин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шамрин Сергей Владимирович

Массажист
Стаж 7 лет
Массажист
Стаж 7 лет
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Кузнецова Виктория Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Виктория Алексеевна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 10 лет
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 10 лет
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Кляхина Виктория Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кляхина Виктория Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Ивашко Олег Вадимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивашко Олег Вадимович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 25 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 25 лет
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Покотилова Наталья Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Покотилова Наталья Владимировна

Уролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Крутилина Светлана Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крутилина Светлана Владимировна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Сюсина Ольга Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сюсина Ольга Ивановна

Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Кирилюк Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирилюк Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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