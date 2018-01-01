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Мерлин Монро
2.9
Рейтинг

Мерлин Монро

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Маковского, 56А
2-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто
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Все виды услуг от лечения кариеса, без препарирования, до одномоментной имплантации.

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Врачи работающие в клинике
Галицкий Сергей Григорьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Великая Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великая Татьяна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Тимлюк Денис Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимлюк Денис Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Макаров Валентин Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаров Валентин Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Зубной техник
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Зубной техник
Стаж не указан
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Просенюк Алена Феликсовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Просенюк Алена Феликсовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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