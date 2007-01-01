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Мила Дент
9.1
Рейтинг

Мила Дент

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Фадеева, 14
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Клиника оснащена современным оборудованием. Препараты и материалы, которые используются для лечения и протезирования, выпускаются мировыми производителями стоматологической продукции. Полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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