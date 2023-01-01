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Мой доктор
6.0
Рейтинг

Мой доктор

В клинике 19 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Печорская, 8
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Врачи работающие в клинике
Козявина Нина Валентиновна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Козявина Нина Валентиновна

Пульмонолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Зуева Мария Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зуева Мария Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
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Пестов Анатолий Анатольевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пестов Анатолий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Калинина Елена Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинина Елена Петровна

Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Полегкая Марина Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полегкая Марина Станиславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Кареев Григорий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кареев Григорий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Лихошерстная Налина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихошерстная Налина Петровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Карпенко Игорь Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Игорь Михайлович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Луценко Татьяна Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луценко Татьяна Степановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Данилов Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилов Александр Александрович

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Бурлак Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурлак Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Камольцева Александра Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Камольцева Александра Сергеевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
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Печеркина Марина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Печеркина Марина Иннокентьевна

Гепатолог, Инфекционист, Терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гепатолог, Инфекционист, Терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Паулова Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паулова Ирина Алексеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Клочанюк Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочанюк Оксана Владимировна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кравченко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Лариса Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год
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Принимает детей
Дунаева Александра Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дунаева Александра Владимировна

Хирург
Стаж 5 лет
Хирург
Стаж 5 лет
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Сидаренко Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидаренко Татьяна Георгиевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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