Мой доктор

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В клинике 19 врачей
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Информация
Первичный прием у стоматолога - 1000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002828.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж не указан
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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