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Мой стоматолог
7.4
Рейтинг

Мой стоматолог

В клинике 5 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Окатовая, 1
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
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Информация

Полный спектр стоматологических услуг: лечение, исправление прикуса (брекет-системы, трейнеры), пародонтология (лечение проблем десен), хирургия, имплантация, протезирование, детский прием.

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Врачи работающие в клинике
Холдеев Эдуард Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Холдеев Эдуард Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Миронов Станислав Игоревич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Миронов Станислав Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Фоминых Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фоминых Наталья Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
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Принимает детей

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