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МРТ Лидер
6.6
Рейтинг

МРТ Лидер

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Кирова, 5
c 8:00 до 2:00. Сейчас открыто
Пн.
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Магнитно-резонансная томография.

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Врачи работающие в клинике
Лотов Александр Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Лотов Александр Андреевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 6 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Головина Олеся Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Головина Олеся Сергеевна

Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог), Ботулинотерапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Зинкевич Ольга Федоровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Зинкевич Ольга Федоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Щерба Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щерба Татьяна Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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