- Главная
- Все клиники
- Наркологический центр доктора Потанина
Наркологический центр доктора Потанина
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Прием возможен в любое время по предварительной записи.
ИП Потанин А. Н.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом