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Next Generation Clinic
5.9
Рейтинг

Next Generation Clinic

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Алеутская, 45
АТК
c 8:30 до 20:30. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Информация

Центр репродукции и генетики. Репродуктолог, гинеколог, эмбриолог, терапевт.

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Врачи работающие в клинике
Богданова Светлана Ивановна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
27
отзывов

Богданова Светлана Ивановна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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Сливко Елена Александровна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Сливко Елена Александровна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Лебедева Елена Евгеньевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лебедева Елена Евгеньевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грачёва Алина Максимовна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Грачёва Алина Максимовна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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