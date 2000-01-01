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Никодент
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Информация
Полный спектр стоматологических услуг. Имплантация искусственных корней зубов с последующим протезированием. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедия, гигиена. Компьютерная томография.
Лицензия ЛО-25-01-002072.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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