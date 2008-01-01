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Новое зрение
6.1
Рейтинг

Новое зрение

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 51В
1-й этаж
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Офтальмологическая клиника широкого профиля.

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Врачи работающие в клинике
Карзов Александр Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Карзов Александр Николаевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кудрявцева Софья Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудрявцева Софья Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Зудина Анна Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зудина Анна Алексеевна

Хирург-офтальмолог
Стаж 9 лет
Хирург-офтальмолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горбачева Лариса Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбачева Лариса Анатольевна

Медицинская сестра (брат), Оптометрист
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат), Оптометрист
Стаж 34 года
Евдокимова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евдокимова Анна Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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