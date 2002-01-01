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Для пенсионеров - 1500 руб.

Центр работает более 14-ти лет и специализируется на лечении протрузий и грыж позвоночника безоперационными методами. Метод привезен из Москвы, в частности Институт нейрохирургии и восстановительного лечения им. Бурденко, метод запатентован более 20 лет назад.

Прием ведут врачи-специалисты:

Невролог (врач высшей категории со стажем более 28 лет, член Ассоциации Неврологов РФ, участник международных конференций по реабилитации неврологических заболеваний консервативными методами грыж позвоночника, более 13 лет успешного опыта лечения протрузий и грыж позвоночника).

Безоперационное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеохондрозов, протрузий, межпозвоночных грыж, невропатий;

Консультация неврологических больных, в том числе после перенесенного инсульта, с энцефалопатиями, паркинсонизмом;

Консультации неврологических больных по гомотоксикологии.

Физиотерапевт:

Консультации больных для физиотерапевтического лечения;

Применение современных методов электрофореза, амплипульс терапии, лечение лазером, ультразвуком заболеваний внутренних органов, в том числе остеохондрозов и межпозвоночных грыж;

Дозированное вытяжение позвоночника и суставов на аппарате ЭРТРАК и ОРМЕД.

Врач восточной медицины (Категория Высшая. Стаж более 18 лет, диплом Пекинского Государственного Медицинского Института Традиционной Китайской Медицины (ТКМ), специальности: общая терапия, иглорефлексотерапия, массаж, фармация. Владеет методом иглорефлексотерапии, член Всемирной Ассоциации Общества Акупунктуры и Моксотерапии (WFAS):

Иглорефлексотерапия;

Прижигание;

Баночный массаж;

Огненный массаж.

Лицензия ЛО-25-01-002587.

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