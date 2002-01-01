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Ода
5.7
Рейтинг

Ода

Адреса
Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 7/9
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Выходной
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Информация

Центр лечения опорно-двигательного аппарата. Безоперационные методы лечения заболеваний позвоночника и суставов. Восточная медицина. Косметология. Биоревитализация, плазмолифтинг, контурная пластика губ и лица, карбокситерапия, бьютификация лица.

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