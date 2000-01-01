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OK clinic
0.0
Рейтинг

OK clinic

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
БЦ
c 9:00 до 13:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Услуги в области гинекологии, урологии и ультразвуковой диагностики. Забор анализов.

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Врачи работающие в клинике
Пунина Светлана Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пунина Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кожевникова Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожевникова Надежда Владимировна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Парамонова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парамонова Лариса Николаевна

Дерматолог
Стаж не указан
Дерматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Канцурова Ольга Борисовна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Канцурова Ольга Борисовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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