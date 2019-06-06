Расположение:

Медицинский центр "Океан" расположен в пригороде г. Владивостока в районе Садгорода.

Одно из направлений работы поликлинического отделения МЦ "Океан" – это колопроктология, область медицины, изучающая болезни толстой (прямой и ободочной) кишки, заднего прохода и параректальной области. Прием ведет Зайцев М.В.

Лечебная база:

Грязелечение ( морская лечебная грязь):аппликации, электрофорез, гальвано грязь, ингаляции с грязевым отжимом, тампоны;

Привозная минеральная вода;

Водолечение: лечебные ванны, включая озоновые, хвойные, жемчужные, углекислые, кислородные, скипидарные, ароматические, на основе природных солей, а также различные души: подводный (гидромассаж), Шарко, веерный, восходящий, циркулярный;

Аппаратная физиотерапия: ультразвук, магнитотерапия, КВЧ-терапия, лекарственный электрофорез, микроволновая терапия, вибросауна, светолечение, ингаляции, солярий Кетлера, биомагнитная камера Савина;

Обследование организма: УЗИ органов, МРТ;

Диагностика и лечение всех видов аритмий.

МЦ "Океан" оснащен современным комплексом для проведения инвазивной и неинвазиавной диагностики нарушений ритма сердца, проводятся ХМ ЭКГ, СМАД, ВСЭФИ сердца, РЧА, программации ЭКС и АИКД. Оборудование, позволяет определять места аритмий в сердце и воздействовать на очаг аритмии.

Лицензия ЛО 25-01-004672 от 06.06.2019 г.

Проживание:

Отдыхающие размещаются в номерах в жилом корпусе:

Номер "Стандарт" 1, 2 и 4-местный. В номере: односпальные кровати, холодильник, телевизор, чайник, шкаф, санузел (туалет, душ и раковина), балкон;

Номер "Полулюкс" 2-местный двухкомнатный. В спальне: двуспальная кровать. В гостиной: мягкая мебель, холодильник, чайник, телевизор, посуда. Также есть санузел (талет, душ, раковина) и балкон;

Номер "Люкс" 2-местный. В номере: двуспальная кровать, кресло, стол, холодильник, телевизор, чайник, посуда. Есть лоджия и санузел (туалет, душ, раковина);

Номер "Люкс +" 2-местный. В номере большая гостиная комната с большим диваном, кондиционером, холодильником, эл. чайником. Имеется рабочий стол оснащенный компьютером, ЖК телевизор. Другая комната — с двуспальной кроватью, комодом, с ЖК телевизором.

Стоимость проживания на 2020 год:

Гостиница:

Прейскурант номерного фонда ООО "Медицинский центр "Океан". Утвержден 1.03.2019 года Категория номера Стоимость проживания руб./сутки/чел. Одноместное размещение Двухместное размещение "Люкс+" (двухместный) 4900 5700 "Люкс" (двухместный) 4900 5700 "Полулюкс" (двухместный) 4300 5200 "Одноместный" 2750 "Двухместный" 3300 4000 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" 2000 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере 1500 Проживание ребенка до 3-х лет (без питания) 500

Пансион (проживание и питание):

Категория номера Стоимость проживания руб/сутки/чел Одноместное размещение Двухместное размещение "Люкс+" (двухместный) 5650 3700 "Люкс" (двухместный) 5650 3700 "Полулюкс" (двухместный) 5200 3650 "Одноместный" 3750 "Двухместный" 4300 3100 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (взросл.) 2800 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (взросл) 2300 Дополнительное место (ребенок до 11 лет) 2200 Проживание ребенка до 3-х лет без питания 500

Прейскурант: номерной фонд при санаторно-курортном лечении. Утвержден 1.03.2019 года

Категория номера Стоимость проживания руб/сутки/чел За одного человека За 2-х/с каждого "Люкс+" (двухместный) 6750 4800 "Люкс" (двухместный) 6750 4800 "Полулюкс" (двухместный) 6200 4600 "Одноместный" 4900 "Двухместный" 5400 4150 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (врозсл) 3950 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (врозсл) 3450 Дополнительное место (ребенок до 11 лет) 2900 Проживание ребенка до 3-х лет без питания, без лечения 500

Питание:

Питание организуется в столовой санатория.

Отдых и развлечения:

На территории работает сауна и бассейн, есть солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис.

Дополнительная информация:

Медцентр принимает заявки на проведение корпоративов и праздников.

Как добраться:

Из Владивостока городским автобусом № 42 от остановки "Вторая Речка" до остановки "Санаторий Океан".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.