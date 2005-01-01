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Ортодент-Р
9.7
Рейтинг

Ортодент-Р

В клинике 6 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Новоивановская, 3
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Высококлассная стоматологическая клиника для детей и взрослых с опытными врачами. Имплантация зубов, лечение, удаление, ортодонтия и многое другое. Прием ведут квалифицированные специалисты.

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Врачи работающие в клинике
Демьяненко Вера Анатольевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Демьяненко Вера Анатольевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Ким Эльвира Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Эльвира Юрьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Малькова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькова Анна Евгеньевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Принимает детей
Серов Алексей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серов Алексей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Огаркова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Огаркова Анна Евгеньевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучерук Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучерук Сергей Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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