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Ортодонтикс групп
5.8
Рейтинг

Ортодонтикс групп

В клинике 11 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Станюковича, 52
c 8:00 до 14:30. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Захарова, 5
c 8:00 до 14:30. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лечение, протезирование, имплантация, рентгенодиагностика, отбеливание зубов и гигиена полости рта. Исправление прикуса съемными и несъемными аппаратами от известных компаний. Продажа ортодонтических стоматологических материалов.

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Врачи работающие в клинике
Головин Игорь Юрьевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Головин Игорь Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
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Ли Александр Киманович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ли Александр Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
Записаться на приём
Кузьминых Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кузьминых Наталья Александровна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Монид Сергей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Монид Сергей Валерьевич

Стоматолог
Стаж 25 лет
Стоматолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Серик Надежда Алилентьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серик Надежда Алилентьевна

Стоматолог
Стаж 39 лет
Стоматолог
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
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Глазкова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глазкова Анна Петровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Ли Павел Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ли Павел Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Васьковская Полина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васьковская Полина Валерьевна

Стоматолог
Стаж 23 года
Стоматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Якшевич Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якшевич Евгения Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Омельченко Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Омельченко Елена Ивановна

Рентгенолог
Стаж 27 лет
Рентгенолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Ли Виктор Киманович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ли Виктор Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 42 года / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 42 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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