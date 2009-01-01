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Ортомед
В клинике 3 врача
Адреса
- +7 (800) 250 47 99 , единая справочная
ул. Русская, 57
ГКБ №2
ул. Русская, 64
Аптека №91
пр-т 100-летия Владивостока, 53
1-й этаж
ул. Алеутская, 43
1-й этаж
ул. Калинина, 275
ТК "Первомай", 2-й этаж
ул. Ладыгина, 3
ул. Фрунзе, 73
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Информация
Продажа ортопедических товаров: изделия для реабилитации, массажеры, бандажи и прочее.
"Ортомед" – профессиональная сеть ортопедических салонов на Дальнем Востоке. Предоставляет в г. Владивостоке следующие услуги:
- Консультативный прием ортопедов-травматологов, флебологов;
- Бесплатное обследование стоп;
- Изготовление индивидуальных ортопедических стелек и прием заказов на изготовление антиварикозных изделий (чулок, колготок) по индивидуальным меркам;
- Бесплатные Школы здоровья (по грудному вскармливанию, ортопедическим навыкам в первый год жизни ребенка, для женщин после мастэктомии).
Каталог товаров магазина:
- Изделия для позвоночника;
- Изделия для суставов;
- Компрессионный трикотаж;
- Массажные изделия;
- Медицинские бандажи;
- Изделия для реабилитации женщин после мастэктомии (протезы, специальное белье, купальники);
- Ортопедическая обувь для детей и взрослых;
- Ортопедические изделия для стопы;
- Ортопедические матрасы;
- Ортопедические подушки;
- Ортопедические стельки и др.
Действуют акции и льготы.
Лицензия ЛО-25-01-001793.
ООО "Ортомед".
Филиал находится в ТК "Первомай".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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