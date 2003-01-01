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Ост-Оптик К
6.5
Рейтинг

Ост-Оптик К

В клинике 3 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Карбышева, 46В
1 этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто
Летнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто
Зимнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лазерная и контактная коррекция зрения, диагностика и лечение осложнений со зрением у детей. Подбор и продажа контактных линз, реализация сопутствующих материалов.

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Врачи работающие в клинике
Субботин Евгений Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет
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Клименко Зинаида Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клименко Зинаида Сергеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей

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