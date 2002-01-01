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Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
3.6
Рейтинг

Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток

Государственная
В клинике 26 врачей
Адреса
Больница
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 25
Сейчас закрыто
Приёмная
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Поликлиника Железнодорожников
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
c 8:00 до 13:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное современным оборудованием.

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Врачи работающие в клинике
Пономарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Голодная Ольга Николаевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Голодная Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 44 года
Гастроэнтеролог
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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Князева Эльвира Борисовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Голодный Николай Петрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Голодный Николай Петрович

Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шитихин Кирилл Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Крамар Виктория Николаевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Крамар Виктория Николаевна

Эндокринолог
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Морозова Екатерина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозова Екатерина Владимировна

Гинеколог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Гинеколог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Симонова Татьяна Юрьевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Гич Ольга Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гич Ольга Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Ожегова Дарья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ожегова Дарья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Шитц (Подражанец) Ольга Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шитц (Подражанец) Ольга Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Шахно Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шахно Ольга Петровна

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Соложонкова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соложонкова Анна Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год
Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Бекметова Алена Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бекметова Алена Сергеевна

Уролог
Стаж 17 лет
Уролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Карева Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карева Марина Алексеевна

Психиатр-нарколог
Стаж 32 года
Психиатр-нарколог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
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Медведева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Ирина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Комаха Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаха Марина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лекарев Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лекарев Александр Владимирович

Психиатр
Стаж 42 года
Психиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
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Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Бояринова Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бояринова Людмила Ивановна

Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Дудакова Елена Вениаминовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дудакова Елена Вениаминовна

Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Козлова Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Галина Анатольевна

Терапевт
Стаж 24 года
Терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Шейко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шейко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 29 лет
Терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Кузьмин Олег Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмин Олег Иванович

Травматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Травматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Савинов Аркадий Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Савинов Аркадий Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Пирогова Ирина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пирогова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж 35 лет
Терапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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