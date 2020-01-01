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Парацельс
В клинике 42 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Структура центра "Парацельс":
- Многопрофильная поликлиника;
- Центр ЭКО (вспомогательные репродуктивные технологии).
Центр "Парацельс" охватывает практически все аспекты здоровья современного человека и включает в себя следующие центры:
- Женского и мужского здоровья (акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гинеколог-маммолог, уролог, анролог, дермато-венеролог и др.),
- Детского здоровья (неонатолог, педиатр, кардиолог, ортопед, невролог, гематолог, окулист, отоларинголог, логопед-дефектолог),
- Специализированной помощи (терапевт, окулист, лор, психотерапевт, невролог, ревматолог, гематолог, эндокринолог, ортопед),
- Функциональной и лабораторной диагностики,
- Восстановительного лечения (монуальная терапия, рефлексотерапия, медицинский массаж, компьютерная диагностика),
- Амбулаторной хирургии (детская хирургия, общая, детская урология, интимная хирургия, гистероскопия; ректороманоскопия),
- Амбулаторной кардиологии (кардиолог, детский кардиолог, ревматолог, ЭКГ, КИГ),
- Семейной психологии,
- Дневной стационар.
Услуги:
- УЗИ беременности,
- Экстракорпоральное оплодотворение, подготовка к ЭКО,
- Кольпоскопия,
- ФГДС, колоноскопия, ректороманоскопия,
- Компьютерная дермография, диагностика,
- Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия,
- Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО),
- Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ),
- Донация ооцитов и спермы,
- Суррогатное материнство,
- Искусственная инсеминация спермой мужа или донора,
- Гормональная стимуляция суперовуляции,
- Криоконсервация спермы,
- Витрификация ооцитов и эмбрионов,
- Хранение биологического материала,
- УЗИ всех органов систем и сосудов,
- Видеокольпоскопия,
- ЭКГ,
- СМАД,
- Все виды лабораторных исследований,
- Онлайн-консультация.
Лицензия ЛО-25-01-002170.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Парацельс".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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