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Парус
8.4
Рейтинг

Парус

В клинике 7 врачей
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Адреса
Клиника слуха и ЛОР заболеваний
пр-т Океанский, 90
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ЛОР-центр
ул. Военное шоссе, 27
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).

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Врачи работающие в клинике
Русс Ида Евгеньевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Русс Ида Евгеньевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Ионина Елена Владиславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ионина Елена Владиславовна

Сурдоакустик
Стаж 28 лет
Сурдоакустик
Стаж 28 лет
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Принимает детей
Бабушкина Елена Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бабушкина Елена Викторовна

Сурдолог
Стаж 27 лет
Сурдолог
Стаж 27 лет
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Принимает детей
Русс Максим Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Русс Максим Сергеевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
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Буженик Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буженик Галина Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Павлович Светлана Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлович Светлана Григорьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Ротко Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ротко Наталья Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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