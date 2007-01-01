  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Пионер
Пионер
0.0
Рейтинг

Пионер

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 31А
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Баранчук Геннадий Георгиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранчук Геннадий Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиванова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиванова Анна Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Худолеева Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худолеева Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Громыко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Громыко Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
Все клиники