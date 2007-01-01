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Пионер
В клинике 4 врача
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Информация
Первичный осмотр - 200 р.
Лицензия ЛО-25-01-001925.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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