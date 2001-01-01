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ПК Стоматолог
6.7
Рейтинг

ПК Стоматолог

В клинике 6 врачей
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 106А
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Все виды лечения и протезирования на импортном оборудовании с использованием импортных материалов.

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Врачи работающие в клинике
Егоров Дмитрий Михайлович
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Егоров Дмитрий Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Калинина Любовь Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калинина Любовь Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
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Макаров Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаров Сергей Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 44 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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Торов Владимир Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Торов Владимир Витальевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
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Турдакова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турдакова Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егоров Михаил Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егоров Михаил Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 37 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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