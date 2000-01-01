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Plastek Surgery
В клинике 11 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Владивосток, ул. Светланская, 4
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Информация
Лицензия ЛО-25-01-003092.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Пластек Хирургия".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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