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Поликлиника МВД Приморского края
3.7
Рейтинг

Поликлиника МВД Приморского края

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Октябрьская, 10
Сейчас закрыто
Пн.
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Выходной
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Информация

Поликлиника обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников, пенсионеров МВД и членов их семей.

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Врачи работающие в клинике
Меньшикова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меньшикова Ирина Викторовна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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