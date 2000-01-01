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Владивостокская поликлиника №1
Государственная
В клинике 79 врачей
Адреса
- +7 (423) 222 11 18 , единая регистратура
- +7 (423) 240 79 27 , единая справочная
- +7 (423) 226 01 79 , единая регистратура
Терапевтическое отделение
ул. Леонова, 21А
- +7 (423) 249 66 15, заведующая отделением
ул. Уткинская, 7
- +7 (423) 240 79 11, сall-центр
- +7 (423) 240 79 27, сall-центр
- +7 (423) 240 79 34, заместитель главного врача
- +7 (423) 240 78 85, главный врач
Отделение профилактических осмотров
ул. Комсомольская, 7
- +7 (423) 245 05 77, заведующая отделением
Отделение восстановительной лечения
пр-т Океанский, 35
- +7 (423) 249 64 37, заведующая отделением
Врачебная амбулатория
ул. Экипажная (о. Русский), 24
- +7 (924) 524 00 56, заведующая
Кабинет общей практики
ул. Парис (о. Русский), 24
Терапевтическое отделение
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
- +7 (423) 245 15 36, регистратура
- +7 (423) 245 14 59, зав. терапевтическим отделением
Терапевтическое отделение
ул. Некрасовская, 46
1-й этаж
- +7 (423) 226 19 69, заведующая отделением
Отделение профосмотров
ул. Некрасовская, 52
1-й этаж
- +7 (423) 222 89 62, заведующая отделением
пер. Почтовый, 9
1-2-й этаж
- +7 (423) 226 10 02, приемная
Отделение восстановительного лечения
ул. Пушкинская, 55
1-й этаж
- +7 (423) 240 78 85, доб. 800, заведующая
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Информация
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №1".
Лицензия ЛО-25-01-003-199.
Услуги:
- Первичная медико-санитарная помощь: гастроэнтерологии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, урологии, функцеональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, кардиологии, ревматологии;
- Специализированная медицинская помощь: акушерству и гинекологии, клинической фармакологии, профпатологии, колопроктологии, стоматологии ортопедической, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности;
- Платные услуги.
Запись на прием к врачу онлайн или по телефону в регистратуре.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 9 лет / Врач второй категории
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 43 года / Врач первой категории
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 48 лет
Стаж 48 лет
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 35 лет
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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