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Владивостокская поликлиника №5
7.9
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №5

Государственная
В клинике 32 врача
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Адреса
ул. Калинина, 78
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Зои Космодемьянской, 9
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Надибаидзе, 34
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Гармаш Адель Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гармаш Адель Игоревна

Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 8 лет
Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 8 лет
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Доступен вызов на дом
Петрищев Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петрищев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Белов Кирилл Николаевич
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Белов Кирилл Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
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Каминская Инесса Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Каминская Инесса Петровна

Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Золотов Вадим Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотов Вадим Петрович

Уролог
Стаж 21 год
Уролог
Стаж 21 год
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Малинина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малинина Татьяна Алексеевна

Кардиолог
Стаж 33 года
Кардиолог
Стаж 33 года
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Понаморева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понаморева Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Привалова Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Привалова Наталья Павловна

Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Раубо Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раубо Любовь Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
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Галанина Наталья Владимировна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Галанина Наталья Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Ильинская Илона Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ильинская Илона Геннадьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Лапшова Ольга Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лапшова Ольга Анатольевна

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Вахрушева Лидия Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вахрушева Лидия Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Габитова Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Габитова Татьяна Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Николенко Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Наталья Павловна

Рефлексотерапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Понякова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понякова Валентина Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Дикуненко Людмила Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дикуненко Людмила Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кириченко Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириченко Наталья Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Котов Роман Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котов Роман Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Литвина Лариса Викторвна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвина Лариса Викторвна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Михайлюк Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлюк Анна Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Мордвинцева Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мордвинцева Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Андреева Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Татьяна Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 39 лет
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Новиков Дмитрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новиков Дмитрий Алексеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Ящук Екатерина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ящук Екатерина Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
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Дробот Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дробот Анна Васильевна

Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Фиголь Андрей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фиголь Андрей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Коцол Светлана Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коцол Светлана Григорьевна

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
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Макосова Эльвира Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макосова Эльвира Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Штепа Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штепа Галина Николаевна

Терапевт
Стаж 44 года
Терапевт
Стаж 44 года
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Батуева Ирина Григорьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Батуева Ирина Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Нитей Зоя Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нитей Зоя Ивановна

Терапевт
Стаж 33 года
Терапевт
Стаж 33 года
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