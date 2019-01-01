- Главная
- Все клиники
- Владивостокская поликлиника №5
Владивостокская поликлиника №5
Государственная
В клинике 32 врачаЗаписаться на приём
Адреса
ул. Калинина, 78
1-й этаж
- +7 (423) 227 73 25, регистратура
ул. Зои Космодемьянской, 9
- +7 (423) 260 19 93, регистратура
ул. Надибаидзе, 34
- +7 (423) 227 38 20, дневной стационар
- +7 (423) 225 34 51, регистратура
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
В праздничные дни травмпункт работает круглосуточно.
Лицензия ЛО-25-01-001825.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Записаться на приём
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Стаж 21 год
Стаж 21 год
Записаться на приём
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Записаться на приём
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 21 год
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 4 года
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре