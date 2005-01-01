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Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
Государственная
В клинике 21 врач
Адреса
Владивосток, ул. Алеутская, 53
1-й этаж
- +7 (423) 240 06 24, колл-центр
- +7 (423) 243 33 74, регистратура, стол справок
- +7 (423) 264 88 34, менеджер по платным услугам
- +7 (423) 240 05 81, зам. главного врача по поликлинической работе
- +7 (423) 240 28 37, колл-центр
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Информация
Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1" Краевая консультативная поликлиника.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 7 лет / Врач второй категории
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Стаж 58 лет
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Стаж не указан
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Стаж 45 лет
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 44 года
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Стаж 53 года / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан
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