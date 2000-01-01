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Посольство красоты
8.1
Рейтинг

Посольство красоты

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Абрекская, 6
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог, трихолог. Пилатес и хаммам.

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Врачи работающие в клинике
Юровская Дарья Петровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Юровская Дарья Петровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мальгинова Екатерина Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мальгинова Екатерина Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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