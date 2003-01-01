  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ПримаМед
ПримаМед
6.5
Рейтинг

ПримаМед

В клинике 47 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Многопрофильный медицинский центр.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Сичинава Зураб Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Вахрушев Николай Александрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Вахрушев Николай Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Кондратенко Дина Юрьевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Кондратенко Дина Юрьевна

Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Гулян Грант Самсонович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Гулян Изабелла Самсоновна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гулян Изабелла Самсоновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 7 лет
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Нагорный Дмитрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорный Дмитрий Валентинович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Краснопеева Юлия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Краснопеева Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дяткова Алёна Вячеславовна
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Дяткова Алёна Вячеславовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сайко Юлия Викторовна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сайко Юлия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет / Доктор медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василенко Елена Михайловна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Василенко Елена Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бандур Наталья Николаевна
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Бандур Наталья Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крекотень Лариса Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Крекотень Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пархоменко Ксения Николаевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Пархоменко Ксения Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 10 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федоренко Тимофей Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Федоренко Тимофей Александрович

Маммолог, Онколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Птух Евгения Яковлевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Птух Евгения Яковлевна

Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семухина Оксана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семухина Оксана Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гайдарова Ольга Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гайдарова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 14 лет / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 14 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончарук Роман Анатольевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гончарук Роман Анатольевич

Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милова Ольга Сергеевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Милова Ольга Сергеевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Приходько Кирилл Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Приходько Кирилл Андреевич

Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клочкова Галина Федоровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Клочкова Галина Федоровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Муранова Оксана Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Муранова Оксана Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесникова Варвара Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колесникова Варвара Александровна

Хирург, Онколог-маммолог, Уролог-андролог
Стаж 11 лет
Хирург, Онколог-маммолог, Уролог-андролог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чистяков Михаил Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чистяков Михаил Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нехай Елена Казбековна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Нехай Елена Казбековна

Гематолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Юлия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васильева Юлия Викторовна

Онколог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Онколог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абдуллина Юлия Вадимовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абдуллина Юлия Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грицкевич Ольга Алиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицкевич Ольга Алиевна

Ревматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Налиухина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Налиухина Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Двинская Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Двинская Светлана Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ерохина Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ерохина Екатерина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дербенева Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дербенева Юлия Викторовна

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Усова Анна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усова Анна Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Замазий Виталий Борисович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Замазий Виталий Борисович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозенко Наталья Владимировна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Морозенко Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афонин Валерий Александрович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Суркова Юлия Игоревна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Суркова Юлия Игоревна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чеснокова Ольга Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чеснокова Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Миротворцева Анна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Миротворцева Анна Юрьевна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косарева Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косарева Ольга Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сучков Алексей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сучков Алексей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Щедрина Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щедрина Елена Алексеевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Майстровский Кирилл Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровский Кирилл Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пак Татьяна Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Татьяна Вячеславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зубченко Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубченко Виктория Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    5.0
Все клиники