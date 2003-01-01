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Примавера
4.4
Рейтинг

Примавера

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Центр эндокринного здоровья и репродукции специализируется в области акушерства и гинекологии, урологии, УЗИ-диагностики, терапии, эндокринологии.

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Врачи работающие в клинике
Дудедро Елена Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дудедро Елена Борисовна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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