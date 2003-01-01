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Примавера
В клинике 2 врача
Адреса
- +7 (423) 275 89 03 , регистратура
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Информация
Центр эндокринного здоровья и репродукции специализируется в области акушерства и гинекологии, урологии, УЗИ-диагностики, терапии, эндокринологии.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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