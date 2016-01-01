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Приморский центр медосмотров
6.0
Рейтинг

Приморский центр медосмотров

Адреса
ул. Космонавтов, 17
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Все виды медосмотров, в том числе с выездом на предприятие.

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