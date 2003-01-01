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Приморский центр микрохирургии глаза
В клинике 21 врач
Адреса
ул. Русская, 59Г
ул. Борисенко, 100Е
1-й этаж
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Информация
Центр предлагает проведение микрохирургических операций на глазах.
Услуги:
- бесшовное удаление катаракты методом факоэмульсификации;
- современные методы хирургического и лазерного лечения глаукомы, прогрессирующей близорукости, сахарного диабета;
- реконструктивно-восстановительная хирургия и офтальмоонкология;
- лазерная коррекция зрения;
- индивидуальные программы лечения, сервис, удобство для пациента, высококвалифицированный персонал и профессиональная работа.
Лицензия ЛО-25-01-001685.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Стаж 9 лет / Врач второй категории
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 8 лет / Врач второй категории
Стаж 8 лет / Врач второй категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
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Стаж 6 лет
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